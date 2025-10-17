Pan-Americano de Tênis de Mesa: Brasil garante vaga na semifinal feminina por equipes

Victoria Strassburger perdeu apenas um set. ITTF Americas / Divulgação

O Brasil garantiu vaga nas semifinais do torneio feminino por equipes do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. A competição está sendo disputada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

A confirmação da vaga vem na esteira dos títulos de Hugo Calderano em simples e duplas mistas com Bruna Takhashi, que foi vice de simples, e da conquista da dupla masculina Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro.

Nesta quinta-feira (16), o time formado por Giulia Takahashi, Laura Watanabe e a gaúcha Victoria Strassburger (Sogipa) venceu a Guatemala e o México, por 3 a 0, e garantiu a liderança do Grupo 1, passando de forma direta para as semifinais.

Contra as guatemaltecas, Giulia venceu Hidalynn Zapata por 3 a 0 (11/7, 11/7 e 11/6), Laura bateu Lucia Cordero por 3 a 0 (11/8, 11/4 e 11/2) e Victoria fez 3 a 1 em Jenny Cux (11/7, 7/11, 11/8 e 12/10).

Leia Mais Brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro são campeões de duplas do Pan de Tênis de Mesa

Já pela segunda rodada, contra as mexicanas, Takahashi fez 3 a 1 (13/11, 2/11, 11/6 e 11/4) em Clio Bárcenas, Watanabe marcou 3 a 1 (11/13, 11/9, 11/7 e 11/6) em Amanda Cossio e Strassburger fechou com um 3 a 0 (11/7, 11/4 e 11/8) sobre Monica Muñoz.

A equipe brasileira voltará a jogar no sábado (18), contra um adversário que ainda será definido, após a rodada de sexta-feira e as quartas de final.

Equipe masculina vai disputar vaga com a Argentina

Guilherme Teodoro fez bom jogo. ITTF Americas / Divulgação

A seleção masculina fez apenas um confronto nesta quinta e venceu a Guatemala por 3 a 0.

No primeiro jogo, Guilherme Teodoro fez 3 a 0 (11/9, 11/7 e 11/1) sobre Ian Morales. O segundo ponto veio com Leonardo Iizuka que marcou 3 a 0 (11/3, 11/7 e 11/6) em Sergio Carrillo. A definição veio com o 3 a 0 (11/4, 12/10 e 11/5) de Felipe Arado contra Luis Ángel Carrillo.