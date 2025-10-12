Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo masculina de Vôlei Sentado

A seleção brasileira masculina começou com vitória na Copa do Mundo de Vôlei Sentado, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.
Neste domingo (12), o Brasil venceu a Austrália por 3 sets a 0, parciais de 25/6, 25/2 e 25/7, em apenas 45 minutos de partida.
O domínio brasileiro foi completo, com 30 pontos de ataque contra seis, 10 de bloqueio contra um e 13 aces contra um dos australianos.
Com 13 pontos, cada, Gilberto e Diogo Rebouças foram os destaques da seleção, que voltará a jogar na segunda-feira (13), às 14h30min (de Brasília) contra a Croácia.
Outros resultados da 1ª rodada da Copa do Mundo masculina de Vôlei Sentado:
- Egito 3 x 0 Índia - 25/4, 25/6 e 25/6
- Cazaquistão 3 x 0 Itália - 25/15, 25/23 e 25/10