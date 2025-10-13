Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo feminina de Vôlei Sentado

A seleção brasileira feminina começou com vitória na Copa do Mundo de Vôlei Sentado, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.
Neste domingo (12), o Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 0, parciais de 25/9, 25/17 e 25/16, em apenas 57 minutos de partida.
Três jogadoras se destacaram no time brasileiro. Janaína Petit, que marcou 13 pontos, e Ádria Jesus e Suellen, que fizeram 12, cada.
O Brasil voltará à quadra na segunda-feira (13), às 16h30min (de Brasília), contra a Alemanha.
Outros resultados da 1ª rodada da Copa do Mundo feminina de Vôlei Sentado:
- Itália 3 x 02 EUA - 18/25, 18/25, 25/22, 25/17 e 16/14
- Canadá 3 x 0 Alemanha - 25/19, 25/21 e 25/18