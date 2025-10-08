Brasil empata com a Polônia e vai encarar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A seleção brasileira feminina empatou com a Polônia em 0 a 0, nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, que está sendo disputada em Kochi, na Índia.
Com o resultado, o Brasil segue invicto no torneio, com uma vitória sobre a Índia (1 x 0) e dois empates, já que na rodada anterior havia igualado em 1 a 1 com a Inglaterra.
Os cinco pontos conquistados garantiram uma das vagas do Grupo A nas semifinais. Inglaterra, que tem quatro, e Índia, que soma três, se enfrentam ainda nesta quarta para definir o outro classificado.
Com qualquer resultado, as brasileiras passarão em segundo, pois tem saldo de gols inferior às inglesas (2 a 1). A Inglaterra joga pela igualdade contra a Índia, que precisa vencer para chegar aos seis pontos.
A semifinal será jogada na sexta-feira (10) às 10h30min (de Brasília), contra a atual campeã mundial. Argentina, primeira colocada do Grupo B e única seleção com 100% de aproveitamento.
Nesta quarta, as argentinas venceram o Japão por 1 a 0 e conquistaram a terceira vitória, chegando a sete gols marcados e nenhum sofrido. Apesar da derrota, as japonesas ficaram em segundo e enfrentarão quem se classificar entre Inglaterra x Índia.
Esta é a segunda edição do torneio. Em 2023, em Birmingham, na Inglaterra, o Brasil não disputou. A Argentina foi campeã vencendo o Japão, na decisão, e Suécia derrotou a Índia na disputa pelo bronze.