Brasil empata com a Inglaterra e fica perto de vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

Brasileiras e inglesas dividem liderança do Grupo A no Mundial. Renan Cacioli / Divulgação/ CBDV

O Brasil empatou com a Inglaterra em 1 a 1, nesta terça-feira (7), em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, que está sendo disputada em Kochi, na Índia.

Após estrear derrotando a equipe anfitriã, por 1 a 1, a seleção brasileira chegou a quatro pontos, assim como a seleção inglesa, que leva vantagem no saldo de gols (2 a 1).

Na última rodada, o time do técnico David Xavier enfrentará a Polônia, que no outro jogo do Grupo A perdeu para a Índia por 2 a 0. A partida acontecerá na quarta-feira (8), às 8h (de Brasília) e um empate garante a seleção nas semifinais.

O jogo

Diante de um time mais experiente, David Xavier apostou na mesma formação titular utilizada na estreia: Lígia no gol, Eri, Tamiris, Sarah e Eliane na linha.

Sob calor intenso de quase 30ºC, as brasileiras mostraram superioridade física e criaram algumas chegadas mais perigosas ao gol adversário, mas acabaram castigadas em um dos poucos ataques das britânicas na etapa inicial: Megan Smithson chutou no alto e abriu o placar.

No segundo tempo, o Brasil pressionou e foi premiado com o gol de empate, marcado por Rafaela.

— A palavra é determinação. As minhas companheiras me deram força falando que eu ia conseguir. Graças a Deus, nós trouxemos o empate para o Brasil. É um misto de emoções que estou sentindo no momento — disse Rafaela, que nasceu com miopia aguda e acabou perdendo a visão dos olhos após procedimentos cirúrgicos.

No outro grupo, o Japão venceu o Canadá por 5 a 0 e Argentina fez 1 a 0 na Turquia. As duas seleções somam seis pontos.