Brasil define equipe masculina para disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a escalação da equipe masculina para a disputa do Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, na Indonésia, que começa neste domingo (19).
Principais nome da equipe, Diogo Soares e Caio Souza vão participar dos seis aparelhos e irão concorrer por vaga na final do individual geral. O time terá dois estreantes, Tomás Florêncio e Vitaliy Guimarães (cavalo com alças e barras paralelas) e o experiente Arthur Nory (barra fixa).
— O Brasil passou muito bem (treino de pódio), reconheceu os aparelhos e saiu confiante. Agora, o foco é dar continuidade à preparação para que possamos fazer um ótimo trabalho nas classificatórias — disse coordenador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina, Hilton Dichelli Junior.
Programação masculina do Mundial:
Domingo (19)
- Classificatórias masculinas: 0h às 12h (Brasil à 1h50min)
Segunda-feira (20)
- Classificatórias masculinas: 0h às 3h30min
Quarta-feira (22)
- Final do individual geral masculino: 8h30min
Sexta-feira (24)
- Finais por aparelho: 4h
- Solo
- Cavalo com alça
- Argolas
Sábado (25)
- Finais por aparelho: 4h
- Salto
- Barras paralelas
- Barra fixa