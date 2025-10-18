Brasil define equipe feminina para disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta

Júlia Coutinho, Sophia Weisberg, Flávia Saraiva, Júlia Soares, as ginastas do Brasil na Indonésia. MeloGym / CBG/Divulgação

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou neste sábado (18) a escalação da equipe feminina para a disputa do Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, na Indonésia, que começa neste domingo (19). A medalhista olímpica Flávia Saraiva vai competir no solo e na trave. A equipe brasileira que tem a ginasta de 26 anos como principal destaque é composta também por Julia Soares (solo e trave), Júlia Coutinho (solo e paralela) e Sophia Weisberg (paralela, salto e trave).

— Esse é um dia de grande importância, pois marca o momento de reproduzir ao máximo o que acontecerá no dia da competição. As séries já estão praticamente definidas, e hoje tivemos a oportunidade de nos familiarizar tanto com o ginásio de aquecimento, que também acontece no pódio, quanto com o ginásio de competição — afirmou o coordenador técnico da seleção feminina, Francisco Porath Neto, após o treino de pódio.

Ele explicou que a atividade permite mais tempo para ajustes e contato direto com a arbitragem.

— Essencial para os últimos ajustes técnicos e estratégicos — disse ele, acrescentando que durante a competição, há tempo apenas para aquecimento do aparelho.

De acordo com o coordenador, a definição das atletas foi montada com base nos aparelhos em que cada uma é especialista, garantindo que todas pudessem participar e apresentar suas melhores provas.

— Neste ano, por se tratar do Mundial de especialistas, apenas três atletas podem competir por aparelho, o que exigiu uma distribuição bem planejada— afirmou Chico.

Primeiro Mundial do ciclo olímpico, o evento na Indonésia terá apenas disputas por aparelhos e individual geral e por isso é chamado de "Mundial de especialistas". A Federação Internacional de Ginástica (FIG) promove competições por equipes, disputa na qual o Brasil foi bronze nos Jogos de Paris-2024, apenas a partir do segundo Mundial de cada ciclo.

— A Sophia treinou todos os aparelhos e está pronta para o individual geral. Essa preparação foi extremamente importante pensando no próximo ano. É também um momento especial para atletas experientes, como a Flávia, que retorna ao solo pela primeira vez após os Jogos Olímpicos — afirmou Porath.

Programação feminina no Mundial:

Segunda-feira (20)

Classificatórias femininas: 7h às 11h15min

Terça-feira (21)

Classificatórias femininas: 0h às 11h15min (Brasil às 6h30min)

Quinta-feira (23)

Final do individual geral feminino: 8h30min

Sexta-feira (24)

Finais por aparelho: 4h

Salto

Barras assimétricas

Sábado (25)

Finais por aparelho: 4h

Trave

Solo feminino