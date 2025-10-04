Brasil dá vexame ao perder para a Espanha e ser eliminado na fase de grupos do Mundial sub-20

O Brasil está eliminado da Copa do Mudo sub-20. Com uma campanha vexatória, sem vitórias, a seleção deu adeus ao torneio disputado no Chile ao perder para a Espanha por 1 a 0 neste sábado (4).
Com o resultado, a equipe comandada por Ramon Menezes termina como lanterna do Gupo C. Somou apenas um ponto — o empate contra o México, na estreia. Essa é a pior campanha da história da seleção no campeonato em que é pentacampeã e nunca havia sido eliminada na primeira fase.
Derrota para a Espanha
O Brasil começou agressivo nos minutos iniciais com a força de Wesley, mas o domínio durou muito pouco. A Espanha teve as melhores chances do primeiro tempo e não abriu o placar por incompetência de seus atacantes.
O gol da vitória espanhola foi marcado por Iker Bravo, atacante da Udinese, aos dois minutos da segunda etapa. Com quatro pontos, a Espanha ainda tem chances de avançar como um dos melhores terceiros colocados, enquanto Marrocos e México garantiram as vagas diretas.