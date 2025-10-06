Brasil conquista três medalhas no Challenge da Guatemala de Badminton

Davi Silva e Fabrício Farias somaram pontos importantes no ranking. Jnanesh Salian / Divulgação/Badmintonphoto

As duplas brasileiras encerraram com destaque sua participação no Challenge da Guatemala de Badminton, encerado na noite de domingo (5), na Cidade da Guatemala. Foram três pódios conquistados, com um ouro nas duplas masculinas, prata nas duplas femininas e bronze nas duplas mistas.

O título brasileiro veio com Davi Silva e Fabrício Farias, que superaram os canadenses Kevin Lee e Ty Alexander Lindeman em uma final emocionante. Após perder o primeiro set, os brasileiros reagiram e garantiram a virada por 2 a 1 (11/21, 22/20 e 21/17), conquistando o ouro.

Na final das duplas femininas, as irmãs Jaqueline e Samia Lima disputaram o ouro contra as japonesas Mao Hatasue e Kanano Muroya. Em partida equilibrada, as brasileiras lutaram ponto a ponto, mas acabaram superadas por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16), ficando com a medalha de prata e o vice-campeonato.