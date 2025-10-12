Brasil conquista quatro medalhas na abertura do Grand Prix de Lima de Judô

O judô brasileiro segue em alta. Após a ótima campanha no Campeonato Mundial Júnior, a seleção principal voltou aos tatames, neste sábado (11), para a disputa do Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (JF), e conquistou quatro medalhas, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.
A categoria meio-leve feminina (até 52 kg) foi o grande destaque, com a dobradinha de Jéssica Pereira (Instituto Reação-RJ) e Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube-MG) que disputaram a decisão, com vitória da judoca da equipe carioca, que conquistou um yuko para garantir a medalha de ouro.
O pódio ainda teve a francesa Alicia Marques e a peruana Brillith Gamarra, que dividiram o bronze. A atleta do Peru, aliás, conquistou a primeira medalha de seu país na história do circuito.
Pódio duplo no leve feminino
As outras duas medalhas brasileiras foram conquistadas no peso leve feminino (até 57 kg), com Jéssica Lima (Sogipa-RS) e Shirlen Nascimento (Sesi-SP) dividindo o terceiro lugar.
Jéssica e Shirlen foram derrotadas pela mesma rival, a francesa Amandine Buchard, dona de dois ouros olímpicos por equipes e prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024 na categoria até 52kg.
Em Lima, Buchard venceu Shirlen, nas quartas de final, com um waza-ari, e Jéssica, na semifinal, também por waza-ari no golden score. As duas lutas somadas duraram 14 minutos e 51 segundos.
Na final, Amandine Buchard perdeu para a compatriota Faiza Mokdar, ao receber a terceira punição (shido) a 10 segundos do final de um combate que vencia por yuko.
Demais brasileiros
O Brasil poderia ter conquistado mais medalhas em Lima. No peso ligeiro feminino (até 48 kg), Alexia Nascimento (Pinheiros-SP) avançou até a semifinal e perdeu para a francesa Coralie Gilly.
Com a derrota ela disputou o bronze contra a israelense Tamar Malca, que na estreia havia eliminado outra brasileira, Eduarda Francisco (Instituto Reação), e caiu por yuko, no golden score, terminando na quinta colocação.
O ouro da categoria ficou com a chilena Mary Dee Vargas, que bateu a francesa Gilly na decisão. Konul Aliyeva, do Azerbaijão, ganhou a segunda medalha de bronze.
Atleta olímpico em Paris-2024, Michel Augusto (Sesi-SP) também chegou às semifinais do ligeiro masculino (até 60 kg) e acabou superado pelo israelense Izhak Ashpiz.
Na disputa do bronze, Michel perdeu por yuko para o belga Jorre Verstraeten, que dividiu a terceira posição com o equatoriano Jhonathan Benavides.
Outro brasileiro, Diego Ismael (Minas Tênis Clube) caiu logo na estreia contra o italiano Biagio D'Angelo. O ouro ficou com Ashpiz, que venceu o azeri Ahmad Yusifov.
Na categoria meio-leve masculina (até 66 kg), o gaúcho Paulo Rodrigues (Kiai Associação Canoense de Judô-RS) parou na primeira rodada, superado pelo ucraniano Mykyta Holoborodko.
Já Ronald Lima (Pinheiros) perdeu nas quartas de final e foi para a disputa da repescagem, onde venceu o espanhol David García Torne e se habilitou a disputar o bronze contra o azeri Ruslan Pashayev, que acabou vencendo com um waza-ari, no golden score.