Brasil conquista quatro medalhas na abertura do Grand Prix de Lima de Judô

Gabriela Conceição (E) e Jéssica Pereira (D) disputaram a final dos 52 kg. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

O judô brasileiro segue em alta. Após a ótima campanha no Campeonato Mundial Júnior, a seleção principal voltou aos tatames, neste sábado (11), para a disputa do Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (JF), e conquistou quatro medalhas, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.

A categoria meio-leve feminina (até 52 kg) foi o grande destaque, com a dobradinha de Jéssica Pereira (Instituto Reação-RJ) e Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube-MG) que disputaram a decisão, com vitória da judoca da equipe carioca, que conquistou um yuko para garantir a medalha de ouro.

Leia Mais Judoca do Grêmio Náutico União vence desempate e Brasil é bronze por equipes no Mundial Júnior

O pódio ainda teve a francesa Alicia Marques e a peruana Brillith Gamarra, que dividiram o bronze. A atleta do Peru, aliás, conquistou a primeira medalha de seu país na história do circuito.

Pódio duplo no leve feminino

Jéssica Lima (E) e Shirlen Nascimento (D) dividiram o bronze. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

As outras duas medalhas brasileiras foram conquistadas no peso leve feminino (até 57 kg), com Jéssica Lima (Sogipa-RS) e Shirlen Nascimento (Sesi-SP) dividindo o terceiro lugar.

Jéssica e Shirlen foram derrotadas pela mesma rival, a francesa Amandine Buchard, dona de dois ouros olímpicos por equipes e prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024 na categoria até 52kg.

Leia Mais A fábrica de campeões do judô brasileiro está em Porto Alegre

Em Lima, Buchard venceu Shirlen, nas quartas de final, com um waza-ari, e Jéssica, na semifinal, também por waza-ari no golden score. As duas lutas somadas duraram 14 minutos e 51 segundos.

Na final, Amandine Buchard perdeu para a compatriota Faiza Mokdar, ao receber a terceira punição (shido) a 10 segundos do final de um combate que vencia por yuko.

Demais brasileiros

Aléxia Nascimento (D) disputou o bronze. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

O Brasil poderia ter conquistado mais medalhas em Lima. No peso ligeiro feminino (até 48 kg), Alexia Nascimento (Pinheiros-SP) avançou até a semifinal e perdeu para a francesa Coralie Gilly.

Com a derrota ela disputou o bronze contra a israelense Tamar Malca, que na estreia havia eliminado outra brasileira, Eduarda Francisco (Instituto Reação), e caiu por yuko, no golden score, terminando na quinta colocação.

O ouro da categoria ficou com a chilena Mary Dee Vargas, que bateu a francesa Gilly na decisão. Konul Aliyeva, do Azerbaijão, ganhou a segunda medalha de bronze.

Leia Mais Judoca da Sogipa, Jesse James Barbosa é campeão mundial júnior

Atleta olímpico em Paris-2024, Michel Augusto (Sesi-SP) também chegou às semifinais do ligeiro masculino (até 60 kg) e acabou superado pelo israelense Izhak Ashpiz.

Na disputa do bronze, Michel perdeu por yuko para o belga Jorre Verstraeten, que dividiu a terceira posição com o equatoriano Jhonathan Benavides.

Outro brasileiro, Diego Ismael (Minas Tênis Clube) caiu logo na estreia contra o italiano Biagio D'Angelo. O ouro ficou com Ashpiz, que venceu o azeri Ahmad Yusifov.

Na categoria meio-leve masculina (até 66 kg), o gaúcho Paulo Rodrigues (Kiai Associação Canoense de Judô-RS) parou na primeira rodada, superado pelo ucraniano Mykyta Holoborodko.

Já Ronald Lima (Pinheiros) perdeu nas quartas de final e foi para a disputa da repescagem, onde venceu o espanhol David García Torne e se habilitou a disputar o bronze contra o azeri Ruslan Pashayev, que acabou vencendo com um waza-ari, no golden score.







