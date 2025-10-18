Brasil conquista quatro medalhas na abertura do GP de Judô de Guadalajara

O Brasil começou bem sua campanha no Grand Prix de Judô de Guadalajara, no México. Nesta sexta-feira (17), foram quatro medalhas conquistadas, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.
A medalha de ouro veio na categoria meio-leve (até 52 kg) feminino, com Jéssica Pereira, que foi campeã no Grand Prix de Lima, e repetiu a conquista.
Jéssica estreou direto nas quartas de final e com um ippon, em três minutos de combate, derrubou a francesa Lea Metrot.
Na semifinal, a judoca do Instituto Reação (RJ), que é a número 20 do mundo, derrotou a israelense Gefren Primo, 13ª do ranking, com um ippon a 41 segundos do final.
O ouro veio com mais um ippon, desta vez no golden score, contra a espanhola Ayumi Leiva Sánchez.
Já Nicole Marques, 52ª da classificação mundial, levou o bronze. Sua estreia foi nas oitavas de final diante da estadunidense Emily Sway, superada com um ippon em 78 segundos de luta.
Nas quartas, a atleta da Academia Espaço Marques (DF) acabou superada por Gefren Primo, por ippon, e foi para a repescagem, onde derrotou a francesa Lea Metrot, por ippon, e se habilitou a disputar o bronze.
Nicole encarou a canadense Evelyn Beaton para garantir um lugar no pódio e a vitória veio com 20 segundos de golden score, com um yuko. Gefren Primo ainda levou o segundo bronze em disputa.
Michel Augusto é prata
Uma das apostas do judô brasileiro, Michel Augusto faturou a prata no peslo ligeiro (até 60 kg).
O judoca do Sesi-SP estreou nas oitavas de final e derrotou o israelense Ariel Shulman, com um ippon aos oito segundos do golden score
Nas quartas, o brasileiro derrotou o húngaro Márton Andrasi, com um yuko, e passou às semifinais.
Um waza-ari garantiu a vitória sobre o francês Enzo Jean e a vaga na decisão da medalha de ouro, onde o número 3 do mundo, acabou derrotado pelo azeri Balabay Aghayev, 10º na classificação mundial, com um ippon a 23 segundos do final dos quatro minutos regulamentares.
As medalhas de bronze ficaram com o belga Jorre Cerstraeten e i azeri Ahmed Yusifov.
Shirlen Nascimento conquista segundo bronze consecutivo
Bronze no Grand Prix de Lima, Shirlen Nascimento repetiu a dose em Guadaljara.
A judoca do Sesi-SP voltou ao pódio da categoria leve (até 57 kg). Com vaga direta nas quartas, ela venceu a espanhola Marta García, com um yuko.
Na semifinal, acabou perdendo para a francesa Ophélie Vellozzi, por waza-ari e acabou lutando pelo bronze com a espanhola Adriana Rodríguez, derrubada com um ippon em 1min42seg de combate.
Já Jéssica Lima (Sogipa) caiu na primeira luta, diante da francesa Amandine Buchard, que seria a campeã ao derrotar Vellozzi.
O pódio ainda teve a britânica Acelya Toprak, com o segundo bronze.
Ronald Lima perde na repescagem
A única categoria em que o Brasil não subiu no pódio foi a meio-leve (até 66 kg) masculina.
O melhor desempenho foi de Ronald Lima. O atleta do Sesi-SP venceu o israelense Shalev Cohen, com dois waza-aris, nas oitavas de final, mas perdeu na rodada seguinte para o espanhol Adrián Nieto, por ippon.
Com a derrota, Ronald foi para a repescagem e caiu na primeira luta, para o italiano Elios Manzi, com um ippon, no golden score.
A medalha de ouro foi ganha pelo azeri Ruslan Pashayev, que derrotou o finlandês Luukas Saha, que foi o responsável por eliminar Henrique Gusmão (Grêmio Náutico União), nas oitavas. O judoca gaúcho venceu a luta de estreia, contra o mexicano Juan Pablo Ramírez.
O espanhol Adrián Nieto e o francês Dakii Bouba dividiram o terceiro lugar.
Sem a presença de brasileiras, a estadunidense Maria Laborde foi a campeã do ligeiro (até 48 kg) feminino. Na final, ela venceu a espanhola Eva Pérez. O bronze foi dividido pela chilena Mary Dee Vargas e pela israelense Tamar Malca.