Brasil conquista dobradinha e 2 bronzes no primeiro dia do Grand Prix de Lima de judô

O judô brasileiro terminou o primeiro dia do Grand Prix de Lima, no Peru, com uma dobradinha e duas medalhas de bronze. Na categoria até 52 kg feminina, o topo do pódio foi dominado pelo Brasil. Jessica Pereira, 20ª do ranking mundial, terminou com a medalha de ouro ao vencer a final contra Gabriela Conceição, 72ª do mundo. Shirlen Nascimento e Jessica Lima ficaram com o bronze na categoria até 57 kg.

Na decisão brasileira, Jessica Pereira atacou primeiro e conseguiu uma queda, que valeu yuko. Apesar dos esforços da compatriota, a judoca de 31 anos manteve a vantagem até a final para garantir o título. "Essa final só mostra a potência do judô brasileiro", afirmou a campeã para a Cazé TV. "Estava preparada para qualquer uma que passasse na minha frente."

Shirlen Nascimento e Jessica Lima garantiram lugar no pódio ao vencerem a israelense Timna Nelson Levy e a britânica Acelya Toprak, respectivamente, nas disputas pelo bronze.

Além das quatro medalhas, o Brasil esteve próximo do pódio em outras 3 categorias. Michel Augusto (até 60 kg), Ronald Lima (até 66 kg), Alexia Nascimento (até 48 kg) perderam a disputa pelo bronze e terminaram na quinta posição em suas categorias.