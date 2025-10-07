Brasil conhece adversários do Torneio Pré-Mundial de Basquete feminino

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) sorteou os grupos do Torneio Pré-Mundial, que irá classificar 11 seleções para a Copa do Mundo feminina, que será realizada na Alemanha, entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026.
Os 24 países foram divididos em quatro grupos de seis, cada. O Brasil está na chave A, que será jogada em Wuhan, na China, e além do time da casa enfrentará Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e Bélgica. Três equipes irão se classificar para o Mundial, sendo que a seleção belga já está qualificada por ser a atual campeã europeia.
Além da Bélgica, outras seleções já classificadas para a Copa do Mundo — Alemanha (país-sede), Estados Unidos, Austrália e Nigéria — participam da competição qualificatória, para manter o equilíbrio técnico dos grupos.
Em três dos quatro torneios, as três primeiras colocadas conquistarão vaga para o Mundial (já contando o país antes classificado). No grupo sediado na Alemanha, país-sede da próxima edição, apenas duas equipes se classificarão. Todos os jogos acontecerão de 11 a 17 de março de 2026.
Confira os grupos do Pré-Mundial Feminino 2026
Grupo A - Wuhan (China)
- Brasil
- Mali
- Sudão do Sul
- Bélgica*
- República Tcheca
- China
Grupo B - San Juan (Porto Rico)
- Nova Zelândia
- Porto Rico
- Estados Unidos*
- Senegal
- Itália
- Espanha
Grupo C - Istambul (Turquia)
- Hungria
- Turquia
- Argentina
- Austrália*
- Canadá
- Japão
Grupo D - Lyon-Villeurbanne (França)
- Colômbia
- Filipinas
- Alemanha*
- Coreia do Sul
- França
- Nigéria*
* Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026