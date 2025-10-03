Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês

O Bournemouth subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela do Campeonato Inglês com a vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 7ª rodada.

Os três pontos vieram com uma grande virada na reta final, já que o duelo estava empatado até o minuto 70, quando Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham.

Foi aí que o Bourmenouth acordou, comandado pelo atacante ganês Antoine Semenyo, autor de dois gols (78' e 90'+6). O segundo dos donos da casa saiu dos pés do holandês Justin Kluivert (84').

Na artilharia do campeonato, Semenyo é o segundo com seis gols, superado apenas pelo norueguês Erling Haaland (Manchester City), que já marcou oito vezes.

Com a vitória, o Bournemouth soma 14 pontos, um atrás do líder Liverpool, que no sábado visita o Chelsea (8º).

O Arsenal (3º, 13 pontos), pode retomar a liderança também no sábado, quando enfrenta em casa o vice-lanterna West Ham.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bournemouth - Fulham 3 - 1

- Sábado:

(08h30) Leeds - Tottenham

(11h00) Arsenal - West Ham

Manchester United - Sunderland

(13h30) Chelsea - Liverpool

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Brighton

Aston Villa - Burnley

Everton - Crystal Palace

Newcastle - Nottingham

(12h30) Brentford - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

3. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

4. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

5. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

6. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9