Borussia Dortmund bate Eintracht nos pênaltis e avança na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund bateu o Eintracht Frankfurt nos pênaltis (4-2, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta terça-feira (28), em duelo entre duas equipes que disputam a Liga dos Campeões da Europa, e avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha.

Jogando em casa, o Eintracht saiu na frente com um gol de Ansgar Knauff aos sete minutos, mas o Dortmund empatou no início do segundo tempo com Julian Brandt (48').

Sem gols na prorrogação, a definição da vaga nas oitavas foi para os pênaltis e o Dortmund acertou todas as suas quatro cobranças, enquanto o Eintracht errou duas.

Entre os demais confrontos de destaque da Copa da Alemanha, o Stuttgart, atual campeão, visitará o Mainz na quarta-feira, enquanto o Bayern de Munique vai no mesmo dia à casa do Colônia.