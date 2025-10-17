Bortoleto vai largar em último na corrida sprint do GP dos EUA; Verstappen é o pole

O holandês Max Verstappen vai largar em primeiro lugar na corrida sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado, no circuito das Américas, em Austin, no Texas. O piloto da Red Bull fez a melhor volta em 1min32s143. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, ficaram em segundo e terceiro lugares. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o último.

Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, ficou em quarto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc colocaram a Ferrari em oitavo e décimo lugares.

No SQ1, Bortoleto teve desempenho ruim na tentativa, ao errar em uma curva e não teve tempo. Depois o brasileiro não conseguiu largar, ficando em último lugar, posição que vai largar na corrida sprint deste sábado. "Não deu para largar. Saí muito tarde da garagem", disse o piloto brasileiro, que está fazendo sua estreia no circuito norte-americano.

Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (RBR) e Esteban Icon (Haas) foram os outros eliminados. Norris, Piastri e Verstappen foram os mais rápidos.

No SQ2, Nico Hulkenberg foi o destaque com o quinto tempo. Norris, Verstappen e Piatri foram os três primeiros. Leclerc e Hamilton sofreram, mas conseguiram levar a Ferrari para o SQ3. Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (RB), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Liam Lawson (RB) não se classificaram.

No SQ3, Hulkenberg chegou a ser o mais rápido, mas Verstappen, Norris e Piastri passaram à frnete nos segundos finais da sessão, com vantagem para o holandês tetracampeão mundial da Red Bull.

A corrida sprint começa neste sábado às 14 horas e a classificação do grid às 18h. A corrida de domingo tem largada prevista para 16 horas de domingo.

CONFIRA O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PARA A CORRIDA SPRINT DO GP DOS ESTADOS UNIDOS:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s143

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s214

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s523

4º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min32s645

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s888

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s910

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min32s911

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s035

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s099

10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s104

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s018

12º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min34s241

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s258

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s394

15º - Liam Lawson (NZL/RB), sem tempo

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s159

17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s246

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min35s259

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s003