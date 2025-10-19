Borboleto reconhece dificuldade nos EUA: 'Primeira vez que não estou confortável com o carro'

Gabriel Bortoleto ficou no Q1 do treino classificatório para o GP dos EUA de Fórmula 1, larga apenas na 16ª colocação na prova deste domingo no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA, e reconheceu que tem sofrido com o ritmo de sua Sauber desde o primeiro treino. "É a primeira vez no ano que eu realmente não estou me sentindo confortável com o carro", disse o piloto à Band.

O brasileiro afirmou que a equipe tem mexido bastante no carro. "Mas acho que esse fim de semana tem sido difícil. O Nico (Hulkenberg) tem feito um ótimo trabalho, ele tem o mesmo carro que eu, ele só conseguiu achar um acerto que colocava ele em uma melhor situação", afirmou ele, sobre seu companheiro de equipe, que larga na 11ª posição. "Ele já esteve, em vários finais de semana, na posição que eu estou tendo, que é o primeiro do ano, na minha visão", completou.

O piloto da Sauber prevê uma prova imprevisível no domingo e citou a sprint deste sábado, na qual partiu da última colocação e terminou em 11º, como exemplo. "É continuar trabalhando. Amanhã ainda tem uma corrida. A gente viu hoje na sprint que tudo pode acontecer, então é isso. Vamos lutar", afirmou Bortoleto.