Bicampeã olímpica,  Jaqueline anuncia retorno às quadras

Jaqueline seguirá com a camisa 8. EC Pinheiros / Divulgação

Bicampeã olímpica (2008/2012), Jaqueline está de volta às quadras. A jogadora que completará 42 anos em dezembro, irá defender o Pinheiros (SP) na Superliga B. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31).

— Estava quatro anos parada e fazendo trabalhos pós-carreira no vôlei. Eu conheço o Ângelo Vercesi (técnico do Pinheiros) desde os tempos de Itália, ele foi meu preparador físico. Esses dias eu estava vendo o Campeonato Paulista e vi que ele é o técnico do Pinheiros, aí eu mandei uma mensagem para ele brincando e ele me chamou para treinar aqui para compor o elenco, pois ele estava sem algumas jogadoras. Isso acendeu aquela luz em mim — diz Jaqueline, que pela seleção brasileira ainda foi ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara e cinco medalhas de ouro em Grand Prix (2005, 2006, 2008, 2014 e 2016).

— Sempre gostei de me cuidar, estou bem, e aceitei a proposta da equipe. O Pinheiros é uma equipe super tradicional. Estou muito feliz por estar aqui e tenho certeza que eu posso somar muito dentro de quadra — projeta a dona de duas medalhas de prata nos mundiais de 2006 e 2010.

Jaqueline nos tempos de seleção. CBV / Divulgação

Jaqueline também tem uma galeria de conquistas individuais, como: MVP e maior pontuadora (18 pontos) na final olímpica contra os Estados Unidos, em 2012; MVP do Campeonato Italiano 2008/09; MVP da final da Superliga 2009/10; melhor recepção do Mundial de Clubes em 2012; melhor ponteira da Superliga 2019/20, entre outros.

A última equipe que Jaqueline atuou foi o Campinas, no Paulista de 2023. Com o contrato para jogar a Superliga B, a bicampeã olímpica chega ao Pinheiros com a missão de ajudar a equipe a retornar à Superliga A.