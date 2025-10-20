WTA: Bia Haddad cai para o 60º lugar e Naná Silva tem o melhor ranking da carreira

Aos 15 anos, Naná é a número 668 do mundo. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

A Associação de Tênis Feminino (WTA) atualizou nesta segunda-feira (20) os seus rankings de simples e duplas.

O Brasil teve a queda de mais oito posições de Bia Haddad Maia, que agora está em 60º lugar, e a melhor posição na carreira de Nahuany Silva, a Naná, que agora é a número 668 do mundo, subindo 58 colocações em relação à semana anterior.

O crescimento da jovem tenista de 15 anos se deve ao seu primeiro título profissional, o Torneio Internacional Feminino de Tênis – Ano VIII, competição de nível W15, em São João da Boa Vista, em São Paulo, há oito dias.

Por se tratar de uma competição que não é gerida pela WTA, mas sim pela Federação Internacional de Tênis (ITF), os resultados destes torneios só passam a ser validados uma semana após sua realização.

Nesta semana, Naná irá disputar o WTA 125 de Florianópolis (SC). Sua estreia irá acontecer diante da austríaca Julia Grabher, quinta cabeça de chave e atual 107ª da classficação mundial.

Queda de Bia

Bia já esteve entre as 10 primeiras. Fotojump / Divulgação/SP Open

Sem jogar desde a eliminação no WTA 500 de Seul, em setembro, a brasileira já perdeu, nas últimas semanas, 293 pontos no ranking e despencou para a 60ª colocação, que é sua pior posição desde 2 de maio de 2022, quando ocupava o 65ª lugar.

Com poucos torneios no calendário, Bia só tem mais um ponto a descontar, correspondente a derrota nas oitavas de final do WTA 500 de Tóquio do ano passado.

Dessa forma, ela irá aguardar os resultados das adversárias que estão abaixo no ranking para saber em que colocação irá encerrar a temporada.

Nas duplas, Stefani no top 20

Luisa tem três títulos no ano. Peter Nicholls / AELTC/Divulgação

Ex-integrante do top 10 do ranking mundial de duplas, Luisa Stefani está na 17ª posição após o vice-campeonato do WTA 500 de Ningbo, na China.

Sua parceira, a húngara Tímea Babos, está uma colocação acima. No ranking da temporada, elas passaram para o sétimo lugar e garantiram presença no WTA Finals, em novembro.