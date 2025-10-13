Bia Haddad deixa o top 50 do ranking após três anos

Bia Haddad é número 52 do mundo. Fotojump / Divulgação

Três anos e cinco meses depois de entrar no top 50 do ranking da WTA, pela primeira vez na carreira, Bia Haddad Maia está fora deste grupo. Sem jogar desde a eliminação no WTA 500 de Seul, em setembro, a brasileira já perdeu, nas últimas semanas, 185 pontos na classificação e nesta segunda-feira (13) apareceu como a número 52 da lista.

A última vez que ela ocupo uma posição fora do grupo das 50 primeiras foi em 9 de maio de 2022, quando também era a 52ª colocada. Porém, naquela semana, foi vice-campeã do WTA 125 de Paris e em 16 de maio passou a ser a número 49 do mundo.

O ranking final da temporada de Bia depende dos resultados das adversárias, mas é certo que ela encerrará o ano com 1.042 pontos, o que no momento a colocaria na 60ª posição. Como o calendário ainda terá mais duas semanas de torneios, é provável que a paulista encerre 2025 perto do 70º lugar.

Com um ranking mais baixo, Bia poderá ter dificuldade para entrar direto nas chaves das principais competições que abrem o calendário.

Para jogar o Australian Open, primeiro Grand Slam de 2026, sem a necessidade de disputar o qualifying, é necessário estar nas 104 primeiras posições, algo que não deve ser problema para a brasileira.