Belmonte se revolta com arbitragem de São Paulo x Palmeiras: O VAR no Brasil é uma vergonha

Carlos Belmonte decidiu falar com os jornalistas para mostrar sua revolta com toda a equipe de arbitragem do clássico no MorumBis, que terminou com vitória de virada do Palmeiras por 3 a 2. O diretor são-paulino fez um pronunciamento rápido e disparou contra o VAR e o árbitro Ramon Abel Abatti. "VAR no futebol brasileiro é uma vergonha", disse o cartola.

"Eu acho que o VAR não veio aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia, quando a partida estava dois a zero, é inacreditável. O VAR está lá pra quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio e de novo o VAR não chama. Eu tendo a crer que o VAR não veio", afirmou.

Ilbert Estevam da Silva comandou a ferramenta, auxiliado por Fabricio Porfirio de Moura e Adeli Mara Monteiro. Jose Alexandre Barbosa Lima foi o observador do VAR.

Belmonte se refere a dois lances: o carrinho de Allan em Tapia dentro da área, que Ramon Abel Abatti não considerou pênalti, e a entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, que rendeu amarelo ao meio-campista. Os são-paulinos queriam que ele tivesse sido expulso.

O São Paulo vencia o jogo por 2 a 0 quando reclamou de penalidade em cima de Tapia e reinvidicou a expulsão de Andreas. Depois, o Palmeiras dominou o jogo e buscou uma virada improvável, com gols de Vitor Roque, Flaco e Sosa.