Belinda Bencic é campeã em Tóquio e relembra ouro olímpico: "A última vez que venci aqui, o estádio estava vazio"

A suíça Belinda Bencic conquistou o título do WTA 500 de Tóquio. Campeã olímpica em 2021, na capital japonesa, a tenista de 28 anos disputou sua segunda final na temporada e repetiu a vitória de fevereiro, em Abu Dhabi.

Com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h21min de jogo, ela venceu a tcheca Linda Nosková. Número 13 do ranking mundial, Bencic agora soma 10 títulos em 20 finais no circuito e deverá pular para o 11º lugar, ficando a 229 pontos de regressar ao top 10.

— Foi maravilhoso jogar na frente de vocês. A última vez que venci aqui foi nas Olimpíadas de Tóquio, quando o estádio estava vazio, então a atmosfera era completamente diferente, mas foi ótimo jogar na frente de vocês. Adoro jogar no Japão, então estou super feliz por finalmente vencer este torneio —disse Bencic após a partida.

Já Nosková, de apenas 20 anos, buscava quebrar um tabu de mais de dois anos sem vencer um torneio. Sua única conquista ocorreu em agosto de 2024, em Monterrey (México). Agora, ela soma cinco derrotas em seis finais.