Bayern e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (18), às 13h30min, pela sétima rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 13h30min, na Allianz Arena, em Munique.
Escalações para Bayern x Borussia Dortmund
Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Josué Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Sehrou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.
Arbitragem para Bayern x Borussia Dortmund
Bastian Dankert. VAR: Benjamin Brand.
Onde assistir a Bayern x Borussia Dortmund
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, na Cazé TV e na Xsports