Bayern vence Eintracht Frankfurt (3-0) com 2 gols de Luis Díaz e dispara na Bundesliga

O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado (4), com o colombiano Luis Díaz marcando seu primeiro gol aos 14 segundos, que depois voltou a balançar a rede. Com uma campanha 100% em seis jogos da Bundesliga, o gigante da Baviera se isola ainda mais na liderança do campeonato.

Com 18 pontos em 18 possíveis, os comandados de Vincent Kompany estão agora com quatro à frente do Borussia Dortmund (14), cinco do RB Leipzig (13) e sete do Bayer Leverkusen (11).

Luis Díaz abriu o placar aos 14 segundos, após um cruzamento de Serge Gnabry.

Harry Kane ampliou a vantagem para o time de Munique com um belo chute rasteiro após um passe de Díaz, marcando seu 11º gol na Bundesliga e o 18º em 10 jogos nesta temporada.

No final da partida, em um contra-ataque, Díaz chegou a sua primeira dobradinha pelo time de Munique, ao fazer seu quinto gol na temporada.

- Kane se machuca -

"Foi uma ótima atuação. Temos o impulso a nosso favor e precisamos mantê-lo", disse Kane à Sky Alemanha.

O capitão da seleção inglesa se chocou com o goleiro brasileiro Kauã Santos no segundo tempo e foi substituído, precisando de ajuda para sair mancando do campo.

Apesar da lesão, ele disse que estará em condições de jogar pela Inglaterra na próxima semana.

"Estou bem. Foi uma pancada no osso. Aconteceu há algumas semanas e hoje foi no mesmo lugar. Mais alguns dias e estará bem", disse Kane, imparável neste início de temporada.

Após a Data Fifa, o Bayern de Munique vai receber o Borussia Dortmund na Allianz Arena no sábado, 18 de outubro, no 'Klassiker' do futebol alemão, antes de jogar também em casa contra o Club Brugge pela Liga dos Campeões quatro dias depois.

Em dez partidas disputadas nesta temporada (seis na Bundesliga, duas na Liga dos Campeões, uma na Copa da Alemanha e uma na Supercopa), os jogadores de Kompany venceram todas as dez, com um retrospecto impressionante de 38 gols marcados e 7 sofridos (25-3 no campeonato).

- Yan Couto salva um ponto -

Mais cedo, o Borussia Dortmund empatou em casa por 1 a 1 contra o Leipzig, com Christoph Baumgartner abrindo o placar aos 7 minutos. Quinze minutos depois, o brasileiro Yan Couto empatou para o time da casa (24').

As duas equipes vinham de quatro vitórias consecutivas no campeonato alemão após um início ruim: um empate em 3 a 3 para o Dortmund na visita ao St. Pauli (após estar vencendo por 3 a 1 até a reta final) e uma goleada por 6 a 0 sofrida pelo Leipzig em Munique diante do Bayern.

Atrás dos três primeiros colocados, o Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand finalmente conseguiu emendar sua segunda vitória na Bundesliga ao derrotar o Union Berlin em casa por 2 a 0, graças aos gols de Ernest Poku (33') e Christian Kofane (49').

O camaronês Kofane, de 19 anos, aproveitou um erro grosseiro de Frederik Rönnow para abrir o placar para sua equipe no início do segundo tempo. Ele já havia marcado na quarta-feira contra o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões (1-1).

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Colônia 0 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2 - 0

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1 - 1

Werder Bremen - St Pauli 1 - 0

Augsburg - Wolfsburg 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique 0 - 3

- Domingo:

(10h30) Stuttgart - Heidenheim

(12h30) Hamburgo - Mainz

(14h30) B. Mönchengladbach - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 18 6 6 0 0 25 3 22

2. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 4 8

3. RB Leipzig 13 6 4 1 1 8 8 0

4. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 12 8 4

5. Colônia 10 6 3 1 2 11 9 2

6. Eintracht Frankfurt 9 6 3 0 3 17 16 1

7. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1

8. Freiburg 7 5 2 1 2 9 9 0

9. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1

10. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3

11. Werder Bremen 7 6 2 1 3 9 14 -5

12. Union Berlin 7 6 2 1 3 8 13 -5

13. Augsburg 6 6 2 0 4 11 13 -2

14. Wolfsburg 5 6 1 2 3 8 10 -2

15. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6

16. Mainz 4 5 1 1 3 5 6 -1

17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6

18. B. Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7

./bds/tba/pm/dam/aam