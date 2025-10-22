Bayern de Munique e Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (22), pelo jogo da terceira rodada da fase de liga da competição. O jogo ocorre às 16h, na Allianz Arena, em Munique.
Escalações para Bayern de Munique x Brugge
Bayern de Munique: Manuel Neuer; Sacha Boey; Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Harry Kane; Michael Olise, Nicolas Jackson e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany
Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele e Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken e Cisse Sandra; Carlos Forbs, Nicolo Tressoldi e Christos Tzolis. Técnico: Nicky Hayen.
Arbitragem para Bayern de Munique x Brugge
- Não divulgado.
Onde assistir a Bayern de Munique x Brugge
A partida será transmitida ao vivo no HBO Max.