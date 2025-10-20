Bayer Leverkusen e PSG se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha.
Escalações para Bayer Leverkusen x PSG
Bayer Leverkusen: Flekken; Andricj, Badé e Tapsoba; Arthur, Ezequiel Fernández, García e Grimaldo; Hofmann, Poku e Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Lee, Zaire-Emery e Vitinha; Barcola, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique
Arbitragem paraBayer Leverkusen x PSG
Jusús Gil Manzano auxiliado por Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso. VAR: Carlos del Cerro Grande
Onde assistir a Bayer Leverkusen x PSG
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max