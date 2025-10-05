Bauru Basket sofre a segunda derrota na Liga Sul-Americana de Basquete

Andrezão é um dos destaques do time de Bauru. FIBA Americas / Divulgação

O Bauru Basket voltou a ser derrotado na Liga Sul-Americana masculina. No sábado (4), em sua segunda partida no torneio, o time paulista caiu diante do Oberá Tenis Club, da Argentina, que marcou 77 a 59, em partida disputada no Ginásio Roberto Cabañas, em Pilar, no Paraguai.

Após perder na estreia para o CD Jorge Guzmán, do Equador, por 69 a 60, o time brasileiro é o último colocado do Grupo A e tem chances remotas de ficar com uma das duas vagas para a segunda fase.

Para ainda sonhar com a classificação, o Bauru precisa vencer o time da casa, Olimpia Kings, neste domingo (5), e ainda torcer para que o Oberá seja superado pelo CD Jorge Guzmán.

Se essa combinação acontecer a vaga será definida no saldo de cestas. No momento, a equipe paulista tem saldo negativo de 27, enquanto os argentinos estão com 12 positivo e os paraguaios, com um.

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.

As partidas da primeira fase serão jogadas em dias consecutivos, em sistema de turno único, dentro dos grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que será composta por dois novos quadrangulares, onde as equipes voltam a se enfrentar em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave garantem lugar no Final Four.