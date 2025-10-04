Bauru Basket perde na estreia da Liga Sul-Americana de Basquete

Alex Garcia sobe para marcar dois pontos. FIBA Americas / Divulgação

O basquete brasileiro começou com derrota a edição 2025 da Liga Sul-Americana masculina. Na sexta-feira (3), em Pilar, no Paraguai, o Bauru Basket foi superado pelo CD Jorge Guzmán, do Equador, por 69 a 60. A partida foi válida pelo Grupo A.

Em desvantagem desde o primeiro período, quando o time equatoriano abriu nove pontos de vantagem (23 a 14), a equipe paulista não conseguiu se recuperar e foi para o intervalo perdendo por 11 (39 a 28).

No terceiro quarto, os brasileiros buscaram reagir e diminuíram a distância para sete (44 a 51), mas o CD Jorge Guzmán voltou a mostrar força e venceu o quarto final e encerrou o jogo com nove pontos de frente.

O melhor aproveitamento nos arremessos da linha de três pontos foi decisivo. Enquanto o Bauru Basket teve 13,3% de eficiência, o time do Equador atingiu a marca de 29,2% para garantir uma surpreendente vitória.

Com 22 pontos, oito rebotes e quatro assistências, o ala estadunidense Dennis McKinney foi o cestinha do jogo e principal nome em quadra.

Robnison foi um dos cestinhas do time equatoriano. FIBA Americas / Divulgação

Além de McKinney, seu compatriota e também ala Donald Robinson e o pivô equatoriano Bryan Carabalí se destacaram com 15 pontos e quatro rebotes, cada.

No Bauru Basket, nem o duplo-duplo de 19 pontos e 11 rebotes do pivô Andrezão foi suficiente para virar o marcador. O veterano ala Alex Garcia, 45 anos, terminou com 13 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

O time brasileiro voltará à quadra neste sábado (4), para enfrentar o Oberá Tenis Club, da Argentina, que na outra partida foi derrotado pelo Olimpia Kings, do Paraguai, por 84 a 78. O jogo está marcado para às 21h40 (de Brasília), com transmissão ao vivo no canal do YouTube da FIBA.

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.

As partidas da primeira fase serão jogadas em dias consecutivos, em sistema de turno único, dentro dos grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que será composta por dois novos quadrangulares, onde as equipes voltam a se enfrentar em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave garantem lugar no Final Four.