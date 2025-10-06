Bauru Basket perde a terceira seguida e é eliminado da Liga Sul-Americana 

Jeremiah Wood foi o grande nome do Olimpia. FIBA Americas / Divulgação

O Bauru Basket foi eliminado na fase classificatória da Liga Sul-Americana masculina. No domingo (5), em sua última partida pelo Grupo A do torneio, no Ginásio Roberto Cabañas, em Pilar, no Paraguai, o time paulista foi derrotado pela equipe da casa, o Olimpia Kings, que venceu por 75 a 62.

Esta foi a terceira derrota em três jogos do Bauru, que encerrou na última colocação do grupo. Com a vitória, os paraguaios ficaram com a segunda vaga, atrás apenas do líder invicto CD Jorge Guzmán, do Equador, que na última rodada venceu o Oberá Tenis Club, da Argentina, por 81 a 63, e manteve os 100% de aproveitamento.

Com 14 pontos, 12 rebotes e oito assistências, o pivô estadunidense Jeremiah Wood foi o grande nome do jogo. O cestinha da equipe paraguaia foi o armador Edgar Riveros, que marcou 18 pontos.

No Bauru, dois jogadores tiveram atuações destacadas. O pivô Gemerson, que anotou 21 pontos e foi o cestinha da partida, e o ala-pivô Daniel Moreira, que terminou com 12 pontos e 10 rebotes.

Nem o expeirente Alex Garcia conseguiu far ritmo ao Bauru. FIBA Americas / Divulgação

Vasco da Gama em quadra

A próxima equipe brasileira a atuar pela Liga Sul-Americana será o Vasco da Gama. Os cariocas estão no Grupo B, que será disputado em Sucre, na Bolívia, entre os dias 9 e 11 de outubro e irão enfrentar Ferrocarril Oeste (Argentina), Club Universitario (Bolívia) e Motilones de Cúcuta (Colômbia).

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Pilar (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.