Barra empata com o Santa Cruz e conquista título inédito da Série D

O Barra escreveu, neste sábado, um dos capítulos mais marcantes de sua curta história. Fundado em 2013, o clube catarinense conquistou seu primeiro título brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Santa Cruz, na Arena Barra, em Itajaí. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Arena Pernambuco, o resultado foi suficiente para confirmar a taça da Série D de 2025.

A conquista coroa uma grande campanha sob o comando do técnico Eduardo Souza e simboliza a ascensão do futebol catarinense no cenário nacional. O Barra, que completa apenas 12 anos de fundação, soma agora o título da quarta divisão ao acesso inédito à Série C de 2026. O Santa Cruz, vice-campeão, também subiu de divisão, assim como Maranhão e Inter de Limeira.

Além do título e do acesso, o Barra garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026, entrando diretamente na terceira fase da competição, conforme o novo regulamento da CBF. É o reconhecimento de um projeto que, em pouco mais de uma década, saiu do anonimato para alcançar o cenário nacional com organização e investimento.

"Desde que cheguei aqui, esse sempre foi o nosso objetivo. O Barra é muito grande. O trabalho que envolve a comissão e a diretoria é muito sério. E o fruto está aí, sendo campeão da Série D com 12 anos. Vamos continuar trabalhando para elevar o nível do Barra e chegarmos na Série A, assim como o Mirassol, que é o nosso exemplo de trabalho sério e honesto", afirmou o capitão Natan, emocionado após o apito final.

O primeiro tempo da decisão foi movimentado, com chances claras para os dois lados. O Santa Cruz começou pressionando e obrigou o goleiro Ewerton a trabalhar cedo, enquanto o Barra respondeu com boas chegadas de Rafinha e Tetê. A equipe catarinense manteve a postura equilibrada e poderia ter aberto o placar em arremates de Péricles e Natan, mas o empate sem gols persistiu até o intervalo.

Na etapa final, o jogo seguiu intenso e aberto. O Santa Cruz buscou o gol que levaria a disputa para os pênaltis, mas parou na segurança defensiva do Barra e nas defesas decisivas de Ewerton. O time da casa, mesmo com a vantagem, não se limitou a defender e chegou perto de marcar em finalizações de Cléo Silva e Symon. Nos minutos finais, o goleiro catarinense brilhou com duas defesas espetaculares que garantiram o 0 a 0 e o título.