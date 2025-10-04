Barra, de Balneário Camboriú, leva a melhor contra o Santa Cruz e é campeão da Série D do Brasileirão

Barra FC tem apenas 12 anos de existência. Léo Piva/CBF / Divulgação

O Barra, de Balneário Camboriú, é o campeão da Série D de 2025. Em jogo disputado neste sábado (4), na cidade de Itajaí, o time catarinense segurou o 0 a 0 com o Santa Cruz e confirmou o título.

Na partida de ida, a equipe de SC havia vencido por 2 a 1 na Arena de Pernambuco. Com estádio lotado, o jogo foi disputado e com chances para os dois lados.

Do lado pernambucano, o atacante Thiago Galhardo, um dos principais nomes do elenco, não participou do jogo por suspensão, já que tomou o terceiro cartão amarelo na partida anterior. Também ficou de fora o volante Wagner Balotelli.