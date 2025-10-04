Esportes

Título inédito
Notícia

Barra, de Balneário Camboriú, leva a melhor contra o Santa Cruz e é campeão da Série D do Brasileirão

Clube catarinense venceu a partida de ida e, com o placar zerado no jogo de volta, ficou com a taça da quarta divisão nacional

Zero Hora

