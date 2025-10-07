Barco gaúcho conquista o Campeonato Sul-Americano da classe J70 na Argentina

Equipe do barco El Enemigo bicampeã sul-americana. YCA Prensa / Sudamericano J70/Divulgação

A equipe de vela El Enemigo Sailing Team, criada em 2023 pelo velejador olímpico Samuel Albrecht, conquistou o bicampeonato Sul-Americano da classe J70 no Argentina.

A disputa, que reuniu 52 equipes da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Reino Unido e Estados Unidos, foi realizada durante a Semana de Vela de Buenos Aires e terminou no domingo (5).

O time gaúcho, liderado por Albrecht, ainda foi composto por Gustavo Thiesen, Silvio Morelli e o espanhol Rayco Tabares. Eles terminaram como o segundo melhor colocado no geral, ficando atrás do time bicampeão Mundial Relative Obscurity, do estadunidense Peter Duncan.

Como o campeonato era sul-americano, para efeito de premiação, o time brasileiro levou o título. Em segundo lugar ficou o Viking de Haroldo Sollberg e em terceiro o Aretê de Bruno Bethlem, garantindo um pódio 100% brasileiro na classe.

Próxima competição

Objetivo alcançado no Sul-Americano, agora o foco é o Mundial da classe, que será disputado na mesma raia entre os dias 24 e 31 deste mês.

— Estamos bem satisfeitos com o trabalho realizado esta semana em condições desafiadoras. Vemos muitos pontos em que podemos melhorar daqui ao Mundial e isso nos deixa mais confiantes de que podemos fazer um bom campeonato — afirma Samuel Albrecht, que disputou três edições dos Jogos Olímpicos.

A Classe J70

Criado em 2013 por Alan Johnstone, o J70 é um modelo de barco de competição. É a classe que mais cresce no mundo atualmente, com cerca de 1.500 barcos ativos.