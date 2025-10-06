Barco brasileiro vence  regata na etapa de Cádiz do SailGP Championship

F50 do time brasileiro nas águas da Baía de Cádiz, na Andaluzia, Espanha. AT Films / Divulgação/ Mubadala Brazil SailGP Team

O Brazil SailGP Team encerrou sua participação no DP World Spain Sail Grand Prix, disputado em Cádiz, na Espanha, com mais um resultado histórico.

A equipe, liderada pela bicampeã olímpica da classe 49er FX Martine Grael, demonstrou resiliência, consistência e, no último dia, alcançou sua segunda vitória em uma regata, na corrida de número 7, a última do evento na cidade espanhola. No ranking final, o Brasil ficou com a nona posição da etapa. A conquista anterior do barco brasileiro ocorreu na etapa de Nova York, em junho.

Com uma largada excelente, o F50 brasileiro se posicionou em segundo lugar, atrás apenas do Canadá, e manteve uma velocidade média em torno de 44 km/h, superando a concorrência e cruzando a linha de chegada na ponta.

— Vencer a última regata aqui em Cádiz foi uma injeção de energia para o time. Foi uma corrida muito tática, conseguimos largar bem e manter o barco voando na velocidade que precisávamos para cruzar a linha em primeiro. Isso mostra que o nosso potencial está ali e que conseguimos transformar os aprendizados em resultados. Tivemos incidentes e dias de muitos desafios ao longo do ciclo europeu, mas fechar com uma vitória como essa comprova que estamos evoluindo e prontos para a etapa final — disse Martine, a primeira mulher a comandar um F50, um barco capaz de alcançar 100 km/h utilizado no circuito SailGP.

Classificação final em Cádiz

O topo do pódio foi ocupado por Inglaterra, Nova Zelândia e Alemanha, respectivamente, que foram responsáveis por disputar a corrida final do evento, destinada aos três melhores times da etapa. Dinamarca, Espanha, França, Austrália e Estados Unidos se posicionaram na sequência, entre a quarta e oitava colocação. Depois do Brasil, o 10º lugar ficou com o time canadense, seguido por Suíça (11º) e Itália (12º).

Próxima etapa

A competição terá um breve intervalo antes de seguir para a etapa final da temporada. Após a passagem pela Espanha, o SailGP encerrará o ano em Abu Dhabi, nos dias 29 e 30 de novembro de 2025.

O que é Sail GP

A Sail GP é considerada a Fórmula 1 da vela, pela velocidade que os barcos atingem. A temporada irá até o final de novembro de 2025, com um total de 14 etapas, em que as equipes somam pontos e quem mais pontuar fica com o título.