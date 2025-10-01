Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1°), às 16h, pela segunda rodada da fase da liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x PSG
BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Arbitragem para Barcelona x PSG
Michael Oliver auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring. VAR: Jarred Gillett (quarteto inglês).
Onde assistir a Barcelona x PSG
A partida será transmitida ao vivo na TNT e no HBO Max.