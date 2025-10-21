Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), às 13h45min, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.
Escalações para Barcelona x Olympiacos
Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.
Arbitragem para Barcelona x Olympiacos
Urs Schnyde auxiliado por Marco Zürcher e Benjamin Zürcher. VAR: Fedayi San.
Onde assistir a Barcelona x Olympiacos
A partida terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max.