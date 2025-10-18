Barcelona e Girona se enfrentam neste sábado (18), às 11h15min, pela nona rodada de La Liga. O jogo ocorre no Olímpic Lluís Companys, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Girona
Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Fernández; Bardghji, Rashford e Torres. Técnico: Hansi Flick.
Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Moreno; Martínez, Solis e Witsel; Asprilla, Vanat e Gil. Técnico: Miguel Sánchez.
Onde assistir a Barcelona x Girona
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.