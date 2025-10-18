Barcelona vence o Girona com gol 'chorado' nos acréscimos e dorme na liderança de La Liga

O Barcelona precisou de emoção até os últimos segundos para conquistar mais três pontos em La Liga. Neste sábado, no estádio Montilivi, em Girona, o defensor uruguaio Ronald Araujo se tornou herói inesperado ao marcar o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo o triunfo por 2 a 1.

Com o resultado, a equipe catalã chegou a 22 pontos e pressiona o rival Real Madrid, que soma 21, na briga pela liderança. A equipe de Eder Militão, Rodrygo, Endrick e Vini Jr. visita o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez, neste domingo, às 16h (horário de Brasília).

O jogo deste sábado começou com o Barcelona impondo seu ritmo. Pedri abriu o placar com um belo gol, mas a reação do Girona veio rapidamente. Witsel igualou o marcador de bicicleta, em lance que mostrou o faro de gol do meio-campista belga. Até ali, o equilíbrio prevalecia, e o placar refletia a disputa intensa entre as duas equipes.

O Girona ainda perdeu chances claras de virar o jogo, desperdiçando quatro oportunidades no primeiro tempo. A defesa do Barcelona se manteve firme, e a equipe azul e grená, que havia sofrido goleada por 4 a 1 para o Sevilla antes da pausa da Data Fifa, conseguiu suportar a pressão até a reta final.