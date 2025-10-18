Barcelona vence Girona com gol no fim e assume liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Girona neste sábado (18) por 2 a 1, graças a um gol nos acréscimos do zagueiro Ronald Araújo, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com um ponto à frente do Real Madrid, que ainda joga nesta 9ª rodada.

O time catalão abriu o placar no Estádio Olímpico de Montjuic com o meia Pedri aos 13 minutos, mas os visitantes reagiram rapidamente com um golaço de bicicleta do belga Axel Witsel (20').

No desespero em busca do empate, o técnico Hansi Flick colocou Araújo como atacante e o uruguaio aproveitou um passe de Frenkie de Jong para mandar a bola para as redes (90'+3).

Flick ainda foi expulso no final da partida por reclamar da arbitragem e deverá cumprir suspensão no próximo fim de semana, no Clássico com o Real Madrid.

Como vem acontecendo neste fim de semana na Espanha, os jogadores de ambas as equipes ficaram parados por 15 segundos após o apito inicial para protestar contra o jogo marcado para o dia 20 de dezembro em Miami entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do Espanhol.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Sevilla foi derrotado em casa pelo Mallorca por 3 a 1 e pode se afastar da zona de classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Oviedo - Espanyol 0 - 2

- Sábado:

Sevilla - Mallorca 1 - 3

Barcelona - Girona 2 - 1

(13h30) Villarreal - Betis

(16h00) Atlético de Madrid - Osasuna

- Domingo:

(09h00) Elche - Athletic Bilbao

(11h15) Celta Vigo - Real Sociedad

(13h30) Levante - Rayo Vallecano

(16h00) Getafe - Real Madrid

- Segunda-feira:

(16h00) Alavés - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14

2. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Betis 15 8 4 3 1 13 8 5

5. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2

6. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5

7. Sevilla 13 9 4 1 4 16 14 2

8. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2

9. Athletic Bilbao 13 8 4 1 3 9 9 0

10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

14. Rayo Vallecano 8 8 2 2 4 8 10 -2

15. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

17. Celta Vigo 6 8 0 6 2 7 10 -3

18. Real Oviedo 6 9 2 0 7 4 16 -12

19. Girona 6 9 1 3 5 6 19 -13

20. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5