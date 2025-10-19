Barcelona estende acordo com Spotify e receberá R$ 3 bilhões pelo máster e naming right

O Barcelona anunciou nesta semana a extensão de seu acordo com o Spotify, plataforma de streaming de músicas, pelo patrocínio máster do uniforme e naming right do Camp Nou, que ainda será reinaugurado pelo clube. A parceria deve render até 480 milhões de euros (R$ 3,02 bilhões, na cotação atual) aos catalães.

O acordo foi oficializado na última sexta-feira, após vitória do Barcelona sobre o Girona, por 2 a 1, em La Liga (Campeonato Espanhol). Com a renovação do vínculo, o patrocínio máster do Spotify se estenderá até 2030, enquanto o naming right do renovado Camp Nou será válido até 2034.

De acordo com o Mundo Deportivo, a exposição da marca no espaço central do uniforme, nas equipes masculina e feminina, renderá 300 milhões de euros (R$ 1,89 bilhão) ao Barcelona até 2030. Pelo naming right, o Spotify irá desembolsar outros 180 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão) até 2034.

Para efeito de comparação, o Flamengo, que tem o maior acordo pelo patrocínio máster do futebol brasileiro, receberá cerca de R$ 900 milhões anuais da Betano até dezembro de 2028. Em relação aos naming rights, o acordo que mais se equipara ao do Campo Nou é o da Arena Mercado Livre Pacaembu, com R$ 1 bilhão por 30 anos de contrato.

O Spotify irá arcar com 20 milhões de euros anuais (R$ 125 milhões) para ter sua marca exposta no Camp Nou assim que o estádio for reinaugurado. A previsão inicial era de que ele estaria à disposição do clube a partir desta temporada, mas ainda não ocorreu a liberação da autoridades competentes para o retorno da torcida às arquibancadas.