Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid

Sem seu astro Lamine Yamal, novamente lesionado, o Barcelona sofreu uma goleada na visita ao Sevilla (4 a 1) neste domingo (5), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, deixando o Real Madrid na liderança da tabela pouco antes da pausa para jogos internacionais.

Com oito partidas disputadas, o gigante da capital, que venceu o Villarreal por 3 a 1 no sábado sem muito brilho, tem 21 pontos, dois a mais que o Barça.

Em uma tarde ensolarada, o Sevilla levou sua torcida ao delírio com gols de Alexis Sánchez (13', de pênalti), Isaac Romero (36'), José Ángel Carmona (90') e Akor Adams nos acréscimos (90'+5').

Sem a capacidade de superar as adversidades e reverter os resultados da temporada passada, o Barcelona se contentou com um gol de Marcus Rashford quase no intervalo (45'+7), enquanto Robert Lewandowski perdeu um pênalti que teria empatado o jogo em 2 a 2 no segundo tempo (75').

- Alexis Sánchez e a 'lei do ex' -

O Sevilla, altamente motivado e capaz de jogar em pé de igualdade contra o atual campeão, abriu o placar aos 13 minutos, quando Alexis Sánchez, ex-ídolo do Barcelona (2011-2014), superou o goleio polonês Wojciech Szczesny cobrando pênalti.

O árbitro havia marcado uma falta na área sobre Isaac Romero, cometida pelo uruguaio Ronald Araujo.

Com o vento a favor, a equipe de Matías Almeyda continuou a criar chances, sem hesitar diante dos catalães, para fazer 2 a 0 em um contra-ataque finalizado por Isaac Romero após um passe de Batista Mendy.

No final do primeiro tempo, o Sevilla sentiu seus esforços, enquanto o Barcelona começou a recuperar o ritmo e foi recompensado com um chute brilhante de Pedri, que Rashford converteu concluindo de primeira.

Após alguns meses de adaptação, o ex-jogador do Manchester United está de volta à sua melhor forma no Barcelona. No estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, ele foi a principal ameaça de seu ataque, com Ferran Torres e Lewandowski apagados.

Após o intervalo, o Barcelona teve uma boa sequência, e o Sevilla enfrentou dificuldades para manter a pequena vantagem.

- Lewandowski desperdiça pênalti -

O próprio Lewandowski teve a chance de empatar, com um pênalti cometido por Adnan Januzaj em Alejandro Baldé. Mas ele cobrou para fora (29').

Na reta final, quem mais se destacou pelo Barcelona foi o sueco Roony Bardghji, de 19 anos. Ele mostrou sua habilidade mas faltou precisão na hora de finalizar (29' e 39').

Logo depois, com o tempo se esgotando e o Barça concentrado na área do time da casa, o Sevilla marcou o gol da vitória em um contra-ataque finalizado pelo lateral-direito José Ángel Carmona.

Com a torcida em êxtase, o atacante nigeriano Adams completou a festa na capital andaluza fazendo 4 a 1 nos acréscimos.

Em outro jogo disputado neste domingo o Alavés venceu o Elche (5º) em casa por 3 a 1 e subiu para décimo na classificação.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Osasuna - Getafe 2 - 1

- Sábado:

Real Oviedo - Levante 0 - 2

Girona - Valencia 2 - 1

Athletic Bilbao - Mallorca 2 - 1

Real Madrid - Villarreal 3 - 1

- Domingo:

Alavés - Elche 3 - 1

Sevilla - Barcelona 4 - 1

Real Sociedad - Rayo Vallecano

Espanyol - Betis

(16h00) Celta Vigo - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

2. Barcelona 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Sevilla 13 8 4 1 3 15 11 4

5. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2

6. Athletic Bilbao 13 8 4 1 3 9 9 0

7. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

8. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

9. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

14. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

15. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10

16. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12

17. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 10 -3

18. Celta Vigo 5 7 0 5 2 6 9 -3

19. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6

