Balanço da Semana 5 da NFL: os times em alta e em baixa

Trevor Lawrence marcou dois touchdowns terrestres para os Jaguars. MIKE CARLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Ao final da Semana 5 da NFL, há equipes que saíram fortalecidas e com a confiança no alto. Por outro lado, há times que foram derrotados e o revés pode influenciar diretamente na disputa por vaga nos playoffs.

Veja abaixo quais franquias estão em alta e quais estão em baixa ao final da quinta rodada da principal liga de futebol americano:

Times em alta

Jacksonville Jaguars

Vencer o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, da maneira que foi, dá moral para qualquer time. Os Jaguars saíram da Semana 5 fortalecidos, especialmente o quarterback Trevor Lawrence.

No dia em que completou 26 anos, ele lançou para um touchdown e correu para dois, sendo o da vitória no final do jogo. A vitória deixa Jacksonville empatado com os Colts na liderança da AFC Sul, ambos com campanha 4-1.

Denver Broncos

Defesa dos Broncos neutralizou os Eagles a 17 pontos. MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O time que acabou com a invencibilidade do Philadelphia Eagles foi o Denver Broncos. Uma das melhores defesas da NFL conseguiu limitar um dos ataques mais potentes da atualidade a 17 pontos.

No lado ofensivo, Bo Nix fez um jogo justo e sem erros, suficiente para vencer um jogo difícil, o que embola a AFC Oeste, que tem Chargers e Broncos empatados, com 3-2, e os Chiefs logo atrás, com 2-3.

San Francisco 49ers

Os Niners abriram a Semana 5 com uma importante vitória contra o Los Angeles Rams. O resultado já colocou a franquia na liderança da NFC Oeste. Contudo, o restante da rodada foi muito positivo. Seahawks e Cardinals perderam, deixando os 49ers como líder isolado e com vantagem contra todos os rivais da divisão.

Tampa Bay Buccaneers

Mais uma vitória apertada e no final do jogo. A forma como os Buccaneers ganham seus jogos deve mexer com o coração do torcedor, porém, a sensação de vencer é o que importa. Tampa Bay é líder isolado da NFC Sul e briga pelo topo da Conferência Nacional.

Leia Mais San Francisco 49ers prova que camisa também pesa na NFL

Times em baixa

Los Angeles Chargers

Chargers perderam dois últimos jogos que disputaram. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O começo arrasador dos Chargers, com três vitórias, sendo uma delas no Brasil, na primeira rodada, chegou ao fim. A franquia de Los Angeles soma duas derrotas seguidas. A última, para os Commanders, deixa a sensação de que o time ainda não está pronto para disputar o título da NFL.

Baltimore Ravens

Se havia algum tipo de esperança de que sem Lamar Jackson os Ravens conseguiriam disputar, ela acabou de forma humilhante. Os Texans massacraram a franquia de Baltimore, e o quarterback Cooper Rush teve um desempenho pífio, com três interceptações. O quarterback titular ainda deve perder mais um jogo por lesão, porém, a campanha 1-4 dos Ravens é preocupante.

Las Vegas Raiders

Foram 40 pontos sofridos e apenas seis marcados na Semana 5. Os Raiders mais uma vez não vão a lugar algum na temporada. Geno Smith vem colecionando interceptações, com nove em cinco jogos. A defesa não consegue neutralizar os adversários e as derrotas vão se tornando humilhações.

Veja os resultados da Semana 5 da NFL