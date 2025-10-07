Balanço da Semana 5 da NFL: os times em alta e em baixa

Ao final da Semana 5 da NFL, há equipes que saíram fortalecidas e com a confiança no alto. Por outro lado, há times que foram derrotados e o revés pode influenciar diretamente na disputa por vaga nos playoffs.
Veja abaixo quais franquias estão em alta e quais estão em baixa ao final da quinta rodada da principal liga de futebol americano:
Times em alta
Jacksonville Jaguars
Vencer o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, da maneira que foi, dá moral para qualquer time. Os Jaguars saíram da Semana 5 fortalecidos, especialmente o quarterback Trevor Lawrence.
No dia em que completou 26 anos, ele lançou para um touchdown e correu para dois, sendo o da vitória no final do jogo. A vitória deixa Jacksonville empatado com os Colts na liderança da AFC Sul, ambos com campanha 4-1.
Denver Broncos
O time que acabou com a invencibilidade do Philadelphia Eagles foi o Denver Broncos. Uma das melhores defesas da NFL conseguiu limitar um dos ataques mais potentes da atualidade a 17 pontos.
No lado ofensivo, Bo Nix fez um jogo justo e sem erros, suficiente para vencer um jogo difícil, o que embola a AFC Oeste, que tem Chargers e Broncos empatados, com 3-2, e os Chiefs logo atrás, com 2-3.
San Francisco 49ers
Os Niners abriram a Semana 5 com uma importante vitória contra o Los Angeles Rams. O resultado já colocou a franquia na liderança da NFC Oeste. Contudo, o restante da rodada foi muito positivo. Seahawks e Cardinals perderam, deixando os 49ers como líder isolado e com vantagem contra todos os rivais da divisão.
Tampa Bay Buccaneers
Mais uma vitória apertada e no final do jogo. A forma como os Buccaneers ganham seus jogos deve mexer com o coração do torcedor, porém, a sensação de vencer é o que importa. Tampa Bay é líder isolado da NFC Sul e briga pelo topo da Conferência Nacional.
Times em baixa
Los Angeles Chargers
O começo arrasador dos Chargers, com três vitórias, sendo uma delas no Brasil, na primeira rodada, chegou ao fim. A franquia de Los Angeles soma duas derrotas seguidas. A última, para os Commanders, deixa a sensação de que o time ainda não está pronto para disputar o título da NFL.
Baltimore Ravens
Se havia algum tipo de esperança de que sem Lamar Jackson os Ravens conseguiriam disputar, ela acabou de forma humilhante. Os Texans massacraram a franquia de Baltimore, e o quarterback Cooper Rush teve um desempenho pífio, com três interceptações. O quarterback titular ainda deve perder mais um jogo por lesão, porém, a campanha 1-4 dos Ravens é preocupante.
Las Vegas Raiders
Foram 40 pontos sofridos e apenas seis marcados na Semana 5. Os Raiders mais uma vez não vão a lugar algum na temporada. Geno Smith vem colecionando interceptações, com nove em cinco jogos. A defesa não consegue neutralizar os adversários e as derrotas vão se tornando humilhações.
Veja os resultados da Semana 5 da NFL
- Los Angeles Rams 23x26 San Francisco 49ers
- Cleveland Browns 17x21 Minnesota Vikings
- New York Jets 22x37 Dallas Cowboys
- New Orleans Saints 26x14 New York Giants
- Indianapolis Colts 40x6 Las Vegas Raiders
- Carolina Panthers 27x24 Miami Dolphins
- Philadelphia Eagles 17x21 Denver Broncos
- Baltimore Ravens 10x44 Houston Texans
- Arizona Cardinals 21x22 Tennessee Titans
- Seattle Seahawks 35x38 Tampa Bay Buccaneers
- Cincinnati Bengals 24x37 Detroit Lions
- Los Angeles Chargers 10x27 Washington Commanders
- Buffalo Bills 20x23 New England Patriots
- Jacksonville Jaguars 31x28 Kansas City Chiefs