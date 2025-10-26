Austríaca Julia Grabher conquista o título do WTA 125 de Florianópolis

Grabher não vencia um torneio desde setembro de 2022. Felipe Figueiredo / Divulgação/Engie Open

A austríaca Julia Grabher conquistou neste domingo (26) o título de simples do WTA 125 de Florianópolis, realizado no Super 9 Tennis Park, em Jurerê Internacional.

Na decisão, a número 109 do ranking mundial derrotou a francesa Carole Monnet (205ª), de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/0, garantindo seu segundo título de um torneio deste nível na carreira.

A última conquista da tenista de 29 anos havia sido em Bari, na Itália, em setembro de 2022.

— Estou muito feliz. Foi uma partida muito dura, Carole jogou de forma incrível no primeiro set. O mais importante é que fiquei no jogo, lutei por cada ponto e no final estava jogando meu jogo. Significa muito para mim vencer esse título, e também voltar ao top 100 após minha lesão. Fiquei nove meses fora por causa do punho, não é uma lesão fácil para uma jogadora — disse Grabher, que somará 125 pontos no ranking da WTA e irá ocupar a 93ª colocação. Ela ainda recebeu US$ 15,5 mil (R$ 83,5mil) de prêmio.

Apesar do vice em sua primeira decisão de WTA 125, Monnet irá comemorar um crescimento de 37 posições na classificação. A tenista de 23 anos passará a ser a nova número 168, seis colocações acima de seu melhor resultado da carreira.

Francesa também é vice nas duplas

Nas duplas, a espanhola Irene Burillo e a georgiana Ekaterine Gorgodze, que foram vice-campeãs do Rio Ladies Open, levantaram o troféu em Santa Catarina. Na decisão, elas venceram a francesa Carole Monnet, vice-campeã em simples, e a burundinesa Sada Nahimana, por 6/1 e 6/4.