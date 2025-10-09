Áustria, Dinamarca e Países Baixos goleiam nas Eliminatórias para Copa de 2026

Áustria e Dinamarca protagonizaram as grandes goleadas desta quinta-feira (9), por 10 a 0 e 6 a 0, respectivamente, em suas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a seleção holandesa venceu por 'apenas' 4 a 0 na visita a Malta.

Com seis gols em 45 minutos, a Áustria garantiu a vitória sobre San Marino antes do intervalo, que terminou em 10 a 0.

Os quatro gols de Marko Arnautovic (8', 47', 83', 84'), os dois de Stefan Posch (30' e 42') e os tentos de Romano Schmid (7'), Michael Greogritsch (24'), Konrad Laimer (45') e Nikolaus Wurmbrand (76') animaram a torcida no estádio de Viena.

A goleada consolida a liderança da Áustria no Grupo H, com 15 pontos, dois à frente da Bósnia e Herzegovina, mas com um jogo a menos e um saldo de gols melhor.

Os bósnios estavam a caminho de uma vitória por 2 a 1 na visita ao Chipre, mas um pênalti sofrido nos acréscimos permitiu que os anfitriões empatassem em 2 a 2, o que reduz as chances da seleção balcânica na luta com a Áustria pela liderança do grupo.

Enquanto isso, no Grupo C, a Dinamarca também foi aos vestiários tendo praticamente garantido o triunfo contra Belarus, em jogo disputado na cidade húngara de Zalaegerszeg, que terminou com uma goleada de 6 a 0 para a seleção nórdica.

- Hojlund continua em alta -

O atacante Rasmus Hojlund, que trocou o Manchester United pelo Napoli na temporada passada, segue em grande fase. Após balançar as redes pelo clube italiano, marcou dois gols no primeiro tempo nesta quinta-feira (19' e 45'). O atacante do San Diego FC, Anders Dreyer, também marcou duas vezes (66' e 78'), apesar de ter jogado menos de meia hora.

Na outra partida do grupo, a Escócia precisou reagir contra a Grécia e conseguiu vencer por 3 a 1, chegando aos sete pontos. Esta é a mesma pontuação da Dinamarca, que lidera graças a um saldo de gols superior.

Na visita dos Países Baixos a Malta (4 a 0), a chuva de gols demorou a começar. Dois pênaltis convertidos por Cody Gakpo (12' e 48') encaminharam a vitória da "Oranje", que aumentou com gols de Tijjani Reijnders (57') e do jogador do Corinthians Memphis Depay (90'+3).

Mais cedo, no mesmo grupo, a Finlândia havia derrotado a Lituânia por 2 a 1 e, com 10 pontos, segue na briga pelas duas primeiras posições, atualmente ocupadas por Holanda (13) e Polônia (10), ambas com um jogo a menos.

Outro duelo de destaque foi entre República Tcheca e Croácia, com a liderança do Grupo L em jogo. No entanto, o placar de 0 a 0 permaneceu inalterado em Praga, o que beneficia os croatas, que apesar de estarem empatados em pontos (13) com os tchecos, têm uma partida a menos.