Atual tetracampeão, Franca confirma o favoritismo e supera Osasco na abertura da temporada do NBB

Georginho fez o 16º triplo-duplo na história do NBB. @brulivieri / Divulgação/@basketosasco

A rodada de abertura do Novo Basquete Brasil (NBB) teve mais um jogo no domingo (19) e o Sesi Franca, atual tetracampeão, não tomou conhecimento do Basket Osasco, vencedor da última Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB.

Mesmo jogando na casa do adversário, Franca venceu com facilidade e fez 105 a 66, com destaque para o triplo-duplo do ala Georginho de Paula, que terminou com 17 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, além de três tocos e duas bolas recuperadas.

— Foi muito bom começar com o pé direito, com uma vitória, um placar centenário. Isso mostra que o nosso time vem para disputar o título mais uma vez nessa temporada. Está todo mundo focado, todo mundo trabalhando e eu estou muito feliz, que seja uma temporada de muitas vitórias — disse o jogador que fez seu 16º triplo-duplo na história do NBB.

O NBB terá três jogos nesta segunda-feira (20). Em Belo Horizonte, às 19h, o Minas Tênis Clube recebe o São José (SP); em São Paulo, o Paulistano recebe o Bauru Basket (SP) às 19h30min; e no Rio de Janeiro, às 20h, o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza Basqiete Cearense.