ATP anuncia novo Masters 1000 na Arábia Saudita 'a partir de 2028'

"A partir de 2028" será realizado um novo torneio de Masters 1000 de tênis, anunciaram nesta quinta-feira (23) a ATP e a Surj Sports Investiment, empresa de investimentos esportivos do rico fundo público saudita (PIF).

Disputado em quadra dura, o torneio deverá acontecer "no início da temporada", em uma cidade que ainda será definida, e terá "uma semana" de duração, explicou em entrevista em Paris o presidente da ATP, Andrea Gaudezi.

Até agora, a ATP só tinha dois torneios na região do Golfo, Doha e Catar, tradicionalmente disputados em fevereiro.

A nova competição, que não será obrigatória, ao contrário da maioria dos Masters 1000, poderá ser organizada em datas próximas a esses dois.

Embora o valor investido pela Surj para sediar este novo Masters 1000 não tenha sido revelado, "o tênis provou nas últimas décadas que gera retorno sobre o investimento" para seus financiadores, observou o gerente geral da empresa, Danny Townsend.

Surj e ATP estão considerando, segundo Townsend, "três opções" de cidade-sede.

"Mas existe a chance de ser Riad", dado que é o principal centro esportivo e de negócios do país, acrescentou.

Criada em 1990, a categoria Masters 1000 engloba os nove torneios mais importantes do circuito da ATP depois dos quatro Grand Slams: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris.

A Arábia Saudita aumentou sua presença no esporte mundial, e especialmente no tênis, nos últimos anos. Desde 2024, o país recebe o WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada no circuito feminino.

O PIF colocou seu nome no ranking da ATP e é patrocinador de vários Masters 1000, como Indian Wells, Miami e Madri.