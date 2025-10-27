Atlético-MG e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30min, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1.
Escalações para Atlético-MG x Independiente del Valle
Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes e Bernard; Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.
Independiente del Valle : Villar; Matías Fernández, Schunke, Carabajal e Gustavo Cortez; Alcívar, Patrik Moreno, Guagua e Sornoza; Spinelli e Hoyos. Técnico: Javier Rabanal.
Arbitragem para Atlético-MG x Independiente del Valle
Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU). VAR: Christian Ferreyra (URU).
Onde assistir a Atlético-MG x Independiente del Valle
A partida terá transmissão do SBT, da ESPN, da Disney+ e do SBT Sports, pelo Youtube.