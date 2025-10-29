Atlético MG vence Independiente del Valle e se garante na final da Sul-Americana

Hulk encerrou jejum de 15 partidas sem marcar. GLEDSTON TAVARES / AFP

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana em 2025. Depois de empatar o jogo de ida da semifinal, o Galo recebeu o Independiente del Valle nesta terça-feira (28) e garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 1 em frente à sua torcida.

O resultado refletiu o campo, que teve o Atlético-MG botando pressão no ataque em boa parte do jogo. Guilherme Arana abriu o placar aos 35 minutos de partida, aproveitando o rebote de um lance que teve três chutes a gol e grande defesa do goleiro.

Antes de ir para o intervalo, ainda deu tempo do Galo ampliar, aos 43. Dudu aproveitou a sobra de um passe errado do Independiente del Valle no meio-campo e disparou livre para pifar Bernard na entrada da área.

Os equatorianos descontaram aos 18 do segundo tempo. Arroyo chutou de longe para defesa de Everson, que espalmou para frente. Sozinho na frente do gol, Spinelli ficou com o rebote e só empurrou para o fundo das redes. A classificação foi consagrada por Hulk, que encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar.

O Galo volta a campo no domingo (2) contra o Inter. A partida pela 31ª rodada do Brasileirão ocorre às 18h30min, no Beira-Rio.