Atlético-MG e Cruzeiro empatam e se complicam na classificação do Brasileiro

Como de costume, o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro foi 'quente', recheado de disputas, discussões e provocações. O futebol foi praticamente deixado de lado e o resultado que mais importa, terminou com um empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão, que ficou ruim para os dois. Para acrescentar, o atacante Kaio Jorge foi expulso após com um gesto insinuar 'roubo' da arbitragem.

Em um primeiro tempo pouco atrativo, as disputas fortes foram as protagonistas. A volta do intervalo deu esperanças de um bom jogo, com dois gols em menos de cinco minutos, com Matheus Pereira marcando para os cruzeirenses, e Ruan deixando tudo igual. Porém, logo após o gol atleticano, Kaio Jorge foi expulso e quebrou totalmente o ritmo. Outra surpresa foi Hulk iniciar no banco de reservas. Quando entrou, reforçou a má fase do atacante, sem conseguir criar situações de gols.

Com o empate, o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer, se desgarrando de Palmeiras e Flamengo e estacionando em terceiro lugar, com 53 pontos. Já o Atlético-MG segue na segunda parte da tabela, em 14º lugar, com 33 pontos e fora da zona de classificação para as competições continentais.

A bola pouco rolou no primeiro tempo. Como de costume, o clássico foi bastante brigado. As marcações fortes buscavam forçar o erro do adversário e armar as jogadas. O Atlético-MG era mais incisivo nas suas iniciativas, mas faltava efetividade e pontaria na hora das conclusões. Por sua vez, o Cruzeiro ficou no prejuízo quando Cássio teve o protocolo de concussão acionado e deixou o gramado.

Com o passar do tempo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações, porém com dificuldades para acionar o ataque e formar a dobradinha entre Kaio Jorge e Matheus Pereira. A reta final foi mais pegada, com entradas fortes e provocações dos dois lados, principalmente entre Kaio Jorge e Iván Román. No fim, o clássico foi para o intervalo com pouco futebol e com o empate justo.

A segunda etapa já foi diferente. Com três minutos, a defesa do Atlético-MG vacilou e a dupla de ataque cruzeirense aproveitou. Kaio Jorge avançou e rolou para Matheus Pereira empurrar para as redes com o gol vazio, aos três minutos. A reação atleticana foi imediata. Em cobrança de escanteio de Arana, Ruan testou firme para deixar tudo igual, aos cinco. Após o gol, Kaio Jorge foi expulso, após fazer um gesto de 'roubo' com as mãos. O Cruzeiro reclamou que era tiro de meta, ao invés de escanteio.

Com um a mais, Sampaoli mandou o time ao ataque, promovendo a entrada de Hulk. Dudu chegou a assustar com um chute na trave. Aos poucos, o Cruzeiro foi neutralizando a pressão do time da casa e investindo em contra-ataques, que não surtiram efeitos. Na reta final, o Atlético-MG ocupou o campo de ataque, principalmente pelos lados de campo, porém sofreu com a falta de criatividade. No fim, o último clássico mineiro da temporada ficou marcado por muita transpiração e pouca inspiração e resultado justo.

A dupla mineira volta a campo no sábado. Abrindo a 29ª rodada, às 18h30, o Atlético-MG visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Mais tarde, às 21h, o Cruzeiro recebe o Fortaleza, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan, Iván Román (Hulk) e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Gabriel Menino (Natanael), Bernard e Scarpa; Rony (Reinier) e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO - Cássio (Léo Aragão); William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero (Wallace), Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Gabriel); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Matheus Pereira, aos três, Ruan, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iván Román, Guilherme Arana, Biel, Reinier, Kaio Jorge, Léo Aragão, Villalba e Kaiki Bruno.

CARTÃO VERMELHO - Kaio Jorge.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA - R$ 2.061.423,29.

PÚBLICO - 40.388 torcedores.