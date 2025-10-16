Atlético-MG denuncia Kaio Jorge no STJD por aperto em mão machucada de Ivan Román: 'Covarde'

O tumultuado clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Brasileirão parece longe de terminar. Nesta quinta-feira, um dia após o empate por 1 a 1 na Arena MRV, o clube anunciou que está entrando com uma denúncia contra Kaio Jorge por apertar a mão machucada do zagueiro Ivan Roman.

"Estamos entrando com uma notificação de infração no STJD em desfavor do atleta Kaio Jorge. Ciente que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. O tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética e disciplina. A gente precisa levar o caso à Justiça Desportiva", esbravejou o executivo de futebol Paulo Bracks, em pronunciamento."

Kaio Jorge foi o centro das atenções no clássico mineiro ao ser expulso após simular com as mãos que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva estaria "roubando". A bronca do Cruzeiro foi pelo fato de o escanteio do gol de empate ter sido anotado de maneira equivocada - seria um tiro de meta após a bola desviar em Dudu.

Durante o jogo, o artilheiro do Cruzeiro já havia desferido uma cotovelada no defensor atleticano e o clube manifestou seu total repúdio contra as atitudes do jogador em fala de Paulo Bracks.