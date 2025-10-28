Atlético-MG deixa bloco do Grêmio e acerta retorno a grupo de clubes do Inter

Clubes trabalham para a criação de uma liga. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (28) que deixou a Libra, bloco de clubes que conta com o Grêmio como um dos membros, para retornar à Liga Forte União. O Inter é um dos clubes da LFU.

Agora, com a mudança de bloco do clube mineiro, a Liga Forte União passa a ter 34 clubes. O Vitória, após a disputa entre Flamengo e demais clubes da Libra pelo pagamento de valores dos direitos de televisionamento, também estuda fazer a troca.

Em nota, o Atlético anunciou que a mudança acontece pelo entendimento do clube "de que a LFU oferece a estrutura sólida para que esse modelo se concretize, combinando governança consistente, união de ideais, visão de longo prazo, incentivos à cooperação saudável e processos profissionais, em linha com as melhores práticas dos principais mercados esportivos do mundo".

Cada bloco adotou critérios diferentes para o repasse dos valores dos direitos de transmissão. A LFU adotou a distribuição de 45% dos valores de forma igualitária, 30% pela audiência e 25% pela performance.

O modelo da Libra é com 40% do valor dividido igualmente, 30% conforme a posição na tabela e 30% de acordo com audiência.

Os clubes da LFU contam com Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.

A Libra mantém Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa.

A nota do Atlético-MG:

"O Clube Atlético Mineiro anuncia sua decisão de retornar à Liga Forte União (LFU), com o objetivo de contribuir decisivamente para a criação de uma liga unificada no Brasil.

Desde o início do debate sobre a criação de uma liga nacional, o Atlético sempre defendeu um modelo moderno, sustentável e com os clubes no centro das decisões estratégicas. O futuro retorno à LFU reflete a convicção de que os clubes da mesma competição são interdependentes e que a cooperação é essencial para fortalecer o futebol brasileiro.

O Galo entende que a LFU oferece a estrutura sólida para que esse modelo se concretize, combinando governança consistente, união de ideais, visão de longo prazo, incentivos à cooperação saudável e processos profissionais, em linha com as melhores práticas dos principais mercados esportivos do mundo.

A LFU é uma associação que reúne 33 clubes brasileiros, sendo 11 da Série A, com o propósito de modernizar a estrutura e a governança do futebol nacional. Criada em 2022, a associação representa um movimento sólido e coordenado de alguns dos principais clubes do país na promoção de melhorias no futebol profissional, em busca de maior sustentabilidade financeira, transparência e equilíbrio competitivo.

Estruturada sob um modelo de governança profissional, a LFU firmou, em 2023, um acordo de investimento de longo prazo, assegurando previsibilidade de receitas e autonomia para seus membros.

O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira.

O Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes.